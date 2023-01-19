Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів.

У Херсоні через обстріли російських окупантів від електропостачання відключили близько 15 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у своєму Telegram-каналі. Херсонська міська рада цієї доби вже двічі інформувала про оголошену повітряну тривогу в області.

"Часткове відключення електроенергії у Херсоні через обстріли. У зв'язку з ударами армії РФ були відключені від електропостачання понад 15 тис. абонентів. Наразі триває робота з обстеження мереж та переключення споживачів", - зазначив голова ОВА.

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Обстріли Херсона

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Херсонщина зазнала 56 ворожих обстрілів, поранено чотирьох мирних жителів. Херсон минулої доби 19 разів опинявся під російськими обстрілами.

17 січня окупанти обстріляли міське підприємство критичної інфраструктури. Вони пошкодили адміністративні будівлі, машинний та актовий зали, а також кисневу станцію.

16 січня російські загарбницькі війська обстріляли місто. Снаряди поцілили у багатоквартирний будинок і будівлю інтернату. Внаслідок цієї атаки загинула одна жінка.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін вважає, що російська армія систематично обстрілює Херсон виключно для тиску на людей.

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