ООС новини - ворог двічі порушив режим тиші / Фото УНІАН, Анатолій Степанов

Протягом поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомив прес-центр штабу ООС.

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Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України з великокаліберного кулемета.

Неподалік Шумів російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Леся Лещенко