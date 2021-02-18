Протягом поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомив прес-центр штабу ООС.
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Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України з великокаліберного кулемета.
Неподалік Шумів російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, стрілецької та снайперської зброї.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
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