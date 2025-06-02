Зеленський про операцію 'Павутина': Втрати змусять Росію сісти за стіл переговорів

Водночас, глава держави відзначає першочергову важливість інвестування у розвиток зброї для Сил оборони України.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдання втрат російським загарбникам та зниження їхнього збройного потенціалу має примусити Росію погодитися на справжню дипломатію.

Про це Зеленський сказав під час участі у Вільнюському саміті "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн.

"Це особливий момент. З одного боку, Росія розпочала її літній наступ, але, з іншого - вона змушена брати участь у дипломатії. І це одночасно як виклик, так і реальна можливість для усіх нас. Це шанс спробувати закінчити цю війну", - сказав Зеленський.

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За його словами, як і раніше, головним пріоритетом для України є підтримка її оборони, і він вдячний за усі гадані пакети допомоги та за інвестиції у виробництво зброї в Україні та у розвиток виробництва в країнах-партнерах.

На переконання глави держави, Європа і США разом мають кращу зброю, аніж Росія.

"У нас також є більш сильніші тактичні рішення. Наша операція "Павутина" вчора це довела. Росія повинна усвідомити, що це значить нести втрати. Це те, що підштовхне її до дипломатії", - наголосив Зеленський.

За його словами, втрати Росії у війні свідчать, що Україна захищає не лише себе, а й всю Європу.

"Запитайте ваші розвідки - що Росі планує цього літа у Білорусі? Якщо вони достатньо сміливі, щоби звідти готувати атаки, тоді нам треба більше сили разом", - наголосив Зеленський.

За його словами, зараз треба посилювати Україну, аби мати змогу зупинити цю війну і унеможливити її розширення.

"Саме тому виробництво зброї має значення", - підкреслив Зеленський.

Він сказав, що Україна здатна покрити до 40% її потреби завдяки власному виробництву зброї, але, це вимагає стабільного фінансування.

"Наша операція показує, наскільки великий вплив можуть мати інвестиції, особливо у виробництво дронів", - сказав Зеленський.

Разом з тим, він нагадав, що Україна терміново потребує посилення системи протиповітряної оборони, особливо систем Patriot і ракети до них. За його словами, для цього потрібні рішення.

Операція "Павутина" - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, завдяки операції "Павутина" вдалося уразити 41 російський літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Ця операція готувалася понад півроку. Українські дрони відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах рф - "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

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