Президент України також відповів, яку зброю використовували під час цієї атаки.

Російські водії вантажівок, які перевозили те, що згодом стало платформами для масштабної раптової атаки дронів України на російські стратегічні літаки, зробили це, не відаючи про участь в операції, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вони нічого не знали", - сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю Марті Раддатц, яке вийде в ефір у неділю в програмі This Week with George Stephanopoulos на телеканалі ABC News.

За словами українського лідера, вони просто виконували свою роботу. Зеленський пояснив, що водії не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були таємно оснащені дронами, які згодом атакували російські авіабази. Він також наголосив, що в операції брали участь виключно українські спецслужби і використовувалася тільки українська зброя.

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"Я дуже хотів, щоб використовувалося тільки те, що ми виробляємо самі, і щоб цей поділ був абсолютно чітким", - наголосив глава держави.

Операція "Павутина" - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що про заяви президента США Дональда Трампа про цю операцію. Він заявив, що Україна нібито "дала Росії привід піти і розбомбити їх до біса". І саме тому "Павутина" йому не сподобалася.

Але варто також підкреслити, що те, що сталося, стало "дзвіночком", зокрема, і для американських військових баз. "Світ побачив у реальному часі, як легкодоступні технології можуть порушити усталену динаміку влади", - сказав міністр армії США Деніел Дрісколл.

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