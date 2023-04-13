У Зеленського обурилися планами Угорщини наростити торгівлю з країною-агресором.

Енергетичні угоди між Угорщиною і Росією є одним з джерел фінансування російської війни проти України, Європейському Союзу слід заблокувати їх. Про це заявив економічний радник президента України Олег Устенко в коментарі Politico.

Він зазначив, що подібні домовленості, як ті що уклала з Росією Угорщина, фактично спонсорують російську агресію і військові злочини росіян.

"Якщо ви бачили відео, де росіяни відрізають голову українському солдату – угорці платять за ніж. Треба бути повністю сліпим, щоб не бачити, які злочини ви спонсоруєте. Купуючи більше газу у росіян, ви даєте їм більше можливостей для ескалації війни", - підкреслив Устенко.

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Радник українського президента закликав керівництво Європейського Союзу "чинити весь можливий тиск" на Будапешт, щоб Росія не отримала від Угорщини гроші за енергоносії.

"Угорщина отримує фінансову підтримку від Брюсселя, тому це відмінний інструмент, який може бути використаний негайно", – вважає Устенко.

Угорщина уклала нову угоду з Росією

Раніше на цьому тижні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в ході своєї поїздки в Москву підписав угоду про нарощування поставок газу з Росії. Також були досягнуті нові домовленості в рамках раніше укладеного контракту щодо угорської АЕС "Пакш".

Примітно, що керівництво США теж стурбоване прагненням Будапешта встановити більш тісні відносини з Москвою. Посол США в Угорщині Девід Прессман прямо заявив, що Угорщина підживлює російську військову машину.

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