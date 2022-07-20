Людям заздалегідь повідомлять про закриття Миколаєва, зазначив глава обласної військової адміністрації.

Миколаїв через тиждень-два закриють на день чи на два для того, щоб відпрацювати адреси можливих зрадників.

Людям заздалегідь повідомлять про закриття міста, щоб вони могли купити продукти й спланувати свої дії, розповів глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram.

Чиновник додав, що з вівторка, 19 липня, було отримано 18 листів про всяких зрадників-колаборантів, і їх відпрацьовують.

"...багато питань стосовно закриття міста, це планується в недалекому майбутньому - тиждень-два, як раз, коли спадуть жнива, і коли ми опрацюємо максимально даних... планується закрити місто на день-на два. Ми про це повідомимо з військовими заздалегідь... ми будемо відпрацьовувати адреси, як раз ті, які ми проаналізуємо", - поділився глава ОВА.

Нагадаємо, 19 липня Віталій Кім повідомив, що в Миколаєві розробили незвичайний план для боротьби з колаборантами - обласний центр закриють, щоб піти по домівках нехороших людей.

Раніше чиновник оголосив "полювання" на коригувальників ворожого вогню. За надання відомостей про посіпак ворога можна отримати $100.

Після того, як РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну, окупанти не раз обстрілювали Миколаїв, були руйнування, жертви й постраждалі.

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