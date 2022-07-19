У місті розшукуватимуть колаборантів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в місті виявлені колаборанти. Для їх затримки виробили незвичайний план.

Деталі він розкрив в ефірі Ходорковський LIVE.

"Є ті, хто тут давно, з якоюсь ідеєю. Є люди, які зневірилися або не думають про наслідки, або вирішили заробити. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок тягне за собою потенційні жертви, коли починають стежити за місцями розташування військових, ППО або чого-небудь", - зазначив Кім.

За його словами, Миколаїв буде закритий на декілька днів на час проведення це операції.

"Ми хочемо це припинити на корені. У нас ще плануються заходи щодо комендантської години, відпрацювання. Місто закриємо на кілька днів, підемо по домівках і відпрацюємо тих нехороших людей" - наголосив глава ОВВА.

Нагадаємо, раніше Кім оголосив "полювання" на коректувальників вогню. За видачу інформації про них можна отримати $100. Він опублікував інструкцію, як отримати винагороду.

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