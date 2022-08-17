У окупантів просто не вистачає грошей на всіх охочих отримати виплати, зазначив голова Луганської обласної воєнної адміністрації.

У захопленому Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти створюють додаткові проблеми, щоб не виплачувати жителям так звані "соцвиплати" самопроголошеної "ЛНР".

Псевдоомбудсмен "республіки" Вікторія Сердюкова стверджувала, що жителі Сєвєродонецька не можуть отримати "соцвиплати" та "пенсії", оскільки не вистачає документів, бо їх нібито "знищили" Збройні сили України, написав очільник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Але ж ми розуміємо, що в окупаційної влади просто не вистачає грошей на всіх охочих. Тому навіть перед так званим "референдумом" вони не можуть виконати обіцянки. До речі, різного типу заяви окупанти приймають виключно із назвами вулиць, дійсними до 2014 року", - зазначив чиновник.