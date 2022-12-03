В сімейному архіві загарбника безліч фото на кладовищі.

Українські воїни ліквідували окупанта, який любив фотографуватися на тлі чужих могил.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, некролог про загарбника із Усть-Куломського району Комі Олексія Байматова з'явився у російському провінційному пабліку.

Відомостей про окупанта у російських ЗМІ немає, але у соцмережах вдалося знайти сторінки 29-річного окупанта. Експерт зауважив, що зміст акаунтів чітко демонструє кримінально-злодійський менталітет загарбника.

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На сторінці його матері Галини Байматової виявлено серію фото, на яких її "двохсотий" син та його сімейство позують на тлі чужих могил.

Втрати РФ в Україні: свіжі дані

Станом на 3 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90600, а 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників.

За даними Офісу президента, до початку грудня незворотні втрати РФ (убиті, зниклі безвісти, полонені, важко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч. ЗМІ встановили імена понад 7500 росіян, убитих на війні в Україні.

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