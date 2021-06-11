За даними розвідки, це сталося на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубівське.

Поблизу населеного пункту Голубівське, що на окупованій частині Донбасу, російський найманець у стані алкогольного сп’яніння влаштував бійку зі стріляниною серед своїх співслужбовців, після чого вчинив самогубство.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Північ" в Facebook.

"За даними розвідки стало відомо, що на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубівське, що знаходиться на тимчасово окупованій території, найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину. В результаті один найманець наніс вогнепальні поранення, несумісні з життям своїм співслужбовцям, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство", - йдеться у повідомленні.

В ОТГ "Північ" зазначили, що командування російсько-окупаційних військ намагається звинуватити Збройні сили України, видаючи вказаний випадок за бойові втрати та порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ.

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Автор: Тамара Отовська