У Путіна також згадали про "київський режим" та "військову спецоперацію", коментуючи падіння БПЛА.

У Кремлі прокоментували падіння безпілотника на житловий будинок у Воронежі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що деталі події потребують уточнення.

"Ми знаємо, бачили повідомлення, що його збили. Влучив безпілотник, але деталі уточнюються. Працює спеціальна служба, яка цим займається. Київський режим продовжує атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, на житлові будинки. Дії київського режиму продовжуються. Ми з ними продовжуємо боротьбу. Продовжується спеціальна військова операція", - заявив Пєсков, цитує "Маяк".

Падіння БПЛА у Воронежі - що відомо

У Воронежі невідомий безпілотник врізався у багатоповерхівку. На відео видно, що БПЛА почав раптово знижуватися.

За даними деяких пабліків, дрон заглушили засобами РЕБ, тому він втратив курс. Він був сірого кольору, розмах крил - 1,5м. Він летів на висоті 200 м. Постраждало двоє осіб. Їм надають медичну допомогу.

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