Його могли заглушити засоби радіоелектронної боротьби.

У Воронежі невідомий безпілотник врізався у багатоповерхівку. На відео видно, що БПЛА почав раптово знижуватися, що свідчить про ймовірний вплив на нього засобів РЕБ.

Як повідомляють російські пабліки, безпілотник, начинений вибухівкою, нібито рухався у бік авіаційного заводу. Втім, у якийсь момент дрон почав неконтрольовано знижуватися та врізався у багатоповерхівку.

За даними деяких пабліків, дрон заглушили засобами РЕБ, тому він втратив курс. Він був сірого кольору, розмах крил - 1,5м. Він летів на висоті 200 м.

Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб. Їм надають необхідну допомогу.

Безпілотники б'ють по Росії

Кілька днів тому в Ростовській області "бавовна" заглянула на військовий аеродром у Морозовську. Телеграм-канали опублікували вражаючі кадри атаки на об'єкт. Стверджується, ніби була збита "українська ракета".

Потім невідомі безпілотники атакували місто Краснодар в Росії. Пошкоджено стратегічний об'єкт.

Однак справжній переполох стався у Москві - там вранці 30 травня пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що три безпілотники поцілили у житлові будинки, розташовані на вулицях Атласова і Профспілкова, а також на Ленінському проспекті. У мережі з'явилася інформація про постраждалих. Крім того, повідомлялося, що на підльоті до Москви були знищені 13 дронів.

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