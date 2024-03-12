Аварія літака сталася поблизу аеропорту, який використовують як військову базу.

На борту літака Іл-76, який впав в Івановській області РФ, могли бути топ-фахівці російської військової авіації.

Як повідомляє проект інсайдерських "зливів" ВЧК-ОГПУ з посиланням на інформоване джерело, аеропорт Північний в Івановській області, поблизу якого впав літак, – це одна з баз дислокації літаків ДРЛО, зокрема А-50.

"Як повідомляють джерела ВЧК-ОГПУ, пасажирами збитого сьогодні в Івановській області Іл-76 могли бути оператори – офіцери комплексу ДРЛО", - йдеться у повідомленні.

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Катастрофа Іл-76 під Івановом - що повідомлялося раніше

Палаючий літак помітили в небі над Івановською областю Російської Федерації. У Міноборони РФ повідомили, що Іл-76 зазнав аварії під час виконання планового польоту. На борту перебували вісім членів екіпажу і сім пасажирів. Причиною аварії називають загоряння одного з двигунів під час зльоту.

Водночас представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що відео горіння літака бачили всі і це кадри, які "приємні оку українця".

Унаслідок аварії літака Іл-76 в Іванівській області Російської Федерації загинули 15 осіб. Саме стільки людей перебувало на борту під час аварії.

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