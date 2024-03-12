На борту перебували 8 членів екіпажу і 7 пасажирів.

Унаслідок аварії літака Іл-76 в Іванівській області Російської Федерації загинули 15 осіб. Саме стільки людей перебувало на борту під час аварії.

"15 людей загинули під час аварії військово-транспортника Іл-76 в Іванівській області. Як стало відомо Mash, на борту перебували 8 членів екіпажу і 7 пасажирів. Рятувальний вертоліт оглядає місце аварії", - пише Telegram-канал Mash.

При цьому зазначено, що однією з причин загоряння двигуна Іл-76, що впав в Іванівській області, може бути розрив роторної частини - стандартна "болячка" всіх старих двигунів Д-30.

"За нашою інформацією, військово-транспортник, що впав, був оснащений двигуном старої модифікації. Де після великого пробігу через втому металу може розірватися роторна частина. Оскільки ротори обертаються на дуже великій швидкості, їхні уламки розлітаються, як кулі, і пробивають паливні шланги та гідравліку разом із фюзеляжем. У результаті двигун майже завжди спалахує", - пояснюється в повідомленні.

Зазначається, що цей недолік намагалися виправити ще в СРСР, але не вийшло. Сучасні Іл-76МД-90А випускають уже з новими двигунами. Але й старі модифікації використовуються. Приміром, це Іл-76, який упав під Рязанню під час тренувального польоту 2022 року, - також після загоряння двигуна. Тоді п'ятеро людей загинули, четверо постраждали.

Крім того, оприлюднено перші кадри з місця катастрофи військово-транспортного Іл-76. Видно, що пожежу вже загасили, на місці працюють експерти.

Зі свого боку губернатор регіону Станіслав Воскресенський висловив співчуття сім'ям загиблого екіпажу і доручив надати необхідну допомогу.

Катастрофа Іл-76 під Івановом - що повідомлялося раніше

Палаючий літак помітили в небі над Іванівською областю Російської Федерації. У Міноборони РФ повідомили, що Іл-76 зазнав аварії під час виконання планового польоту. На борту перебували вісім членів екіпажу і сім пасажирів. Причиною аварії називають загоряння одного з двигунів під час зльоту.

Водночас представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що відео горіння літака бачили всі і це кадри, які "приємні оку українця".

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