Загиблих російських військових не вивозять до РФ.

Мешканці Херсона скаржаться на трупний запах у місті. Це пояснюють роботою мобільних крематоріїв, які запускають окупанти.

Про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив в ефірі "24 каналу".

Коли мешканці Херсону мають доступ до мобільного зв'язку та інтернету, вони повідомляють про сильний сморід в місті.

За словами Хланя, трупний запах йде від мобільних крематоріїв.

"Орки після влучних потраплянь починають запускати мобільні крематорії. Палити якраз своїх же. Ніхто нікого нікуди не відправляє", - зазначив він.

Також Хлань підтвердив, що окупанти намагаються приховати пересування своєї техніки в регіоні, відключаючи мобільний зв’язок в області.

"Мобільний зв'язок вони зараз відключають. Сьогодні з ночі майже до обіду був відключений мобільний зв'язок по всій Херсонській області. Це вони так пересувають свою техніку - інколи вночі, а інколи і вдень. Але головне - вони відключають мобільний зв'язок для того, щоб не можна було відстежити пересування цієї техніки, на превеликий жаль, це так відбувається", - зазначив Хлань.

Як писав УНІАН, 23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.

Готуючись до контрнаступу ЗСУ під Херсоном окупанти стягують техніку в цьому напрямку.

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