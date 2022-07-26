Окупанти перекидають важку військову техніку, через Мелітополь в бік Херсона проїхали три колони.

Російські загарбники стягнули близько 80 одиниць техніки у напрямку Херсона.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в бік Херсона проїхали три колони – близько 80 одиниць техніки", - сказав він.

За словами Федорова, загарбники не випускають людей з тимчасово окупованих територій і хочуть використовувати їх як живий щит.

"На блокпосту у Василівці - більше 5 тис. людей. Для того, щоб проїхати в магазин, необхідно залишити у рашистів свої документи. Людей тримають як живий щит", - розповів він.

Також, додав мер, окупанти сіють паніку серед жителів Мелітополя, залякують тим, що у разі відступу будуть підривати інфраструктуру і спалювати будинки.

"Бояться наступу ЗСУ. Вчора російський "КамАЗ" переїхав легкове авто, загинула сім’я з дитиною", - додав Федоров.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.

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