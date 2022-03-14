Це перше рішення від парламенту країни, що входить в ЄС і НАТО.

У парламенті Естонії прийняли рішення закликати НАТО закрити небо над Україною від агресора - Росії.

Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Від себе особисто, від українських парламентаріїв, від усього народу щиро дякую спікеру парламенту Естонської Республіки Jüri Ratas і всім депутатам за сміливість і відданість Україні. Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарії -це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру і закриття неба над Україною", - написав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Зеленський закликав НАТО закрити небо над Україною. Президент нагадав, що минулого року попереджав лідерів НАТО про те, що якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти РФ, вона піде війною.

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