Президент нагадав, що минулоріч попереджав лідерів НАТО про те, що якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти РФ, вона піде війною.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні обстріли: Якщо НАТО не закриє наше небо, то російські ракети впадуть на домівки громадян країн Альянсу.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що сьогодні 18-й день боротьби українців за свою незалежність.

"Початок сьогоднішнього дня був чорним - авіабомби знову били по нашій державі від сходу до заходу. 30 ракет на одну тільки Львівську область. Внаслідок обстрілу у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалось нічого, що могло б загрожувати території РФ. І всього лише у 20 км звідти кордони НАТО", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що минулоріч попереджав лідерів НАТО про те, що якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти РФ, вона піде війною.

"Ми були праві. Я говорив протягом довгого часу, що Північний потік-2 - зброя, яка ударить по всій Європі. Тепер це очевидно. І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", - підкреслив президент.

Зеленський також нагадав, що сьогодні на Київщині був вбитий американський журналіст, а його колега отримав поранення.

"Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять, але схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять", - наголосив він.

Глава держави також розповів, що на сході України окупанти "вирішили демілітаризувати і денацифікувати" Святогірську Лавру УПЦ МП.

"На час удару на території монастиря перебували монахи та сотні біженців, жодної військової цілі у лаврі чи поряд з нею не було. Але російські військові не зупиняються навіть і перед ударами по лаврі. Один лише цей факт демонструє, що вся ідеологія РФ є просто брехнею", - вважає він.

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