Мова йде про Patriot та інші системи ППО.

США та вісім країн Європи нададуть Україні системи протиповітряної оборони (ППО) і ракети до них.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону. "Міжнародні партнери почули нас. Ми змогли переконати їх, що посилення ППО України — це найперший пріоритет. У підсумку маємо конкретні результати роботи як президента, так і всієї української команди за останній час", - заявив він.

Зокрема, як сказав Шмигаль, Італія передасть уже другу систему SAMP-T, яка здатна перехоплювати балістичні ракети, Румунія надасть систему Patriot, а Німеччина передасть систему Patriot, а також IRIS-T і Gepard.

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"Крім того, США надали пріоритет для України в постачанні ракет для Patriot і NASAMS. Нідерланди збирають з партнерами для України ще одну систему Patriot. Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія надають додаткові ракети для Patriot, щоб сформувати додатковий запас. Такі ракети окремо надасть також Іспанія", - зазначив прем'єр-міністр.

Крім того, за словами Шмигаля, Швеція надішле Україні два літаки радіолокаційного спостереження.

"Це дасть змогу бачити повітряні цілі ще на підльоті на території ворога, і дозволить якісніше готуватися до відбиття атак", - додав очільник уряду.

Підсилення ППО України

Напередодні видання Financial Times писало, що США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot. П'ять джерел, знайомих з ситуацією, зазначили, що можлива угода обговорювалися між міністрами та високопоставленими посадовцями трьох країн.

"У квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім батарей "Патріот", яким вже понад 30 років, і замінювати їх сучасними", - пояснили у Financial Times.

У виданні додали, якщо таку передачу здійснять, то це означатиме значні зміни в обороноздатності України.

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