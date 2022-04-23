Сполучені Штати шукають шляхи прискорення виробництва запитуваного Україною озброєння.
Про це пише Reuters.
Йдеться про можливості наростити додаткові потужності для перевіреної, ефективної зброї, яка вимагає мінімальної підготовки і може бути швидко експортована в Україну.
Пентагон розмістив запит на сайті SAM.gov, початковий термін відповіді якого закінчується 6 травня.
Міністерство запросило інформацію про зброю або комерційні можливості, пов'язані з протиповітряною, протитанковою, протипіхотною, береговою обороною, контрбатарейною, безпілотними повітряними системами та засобами зв'язку, такі як радіо або супутниковий інтернет.
Як писав УНІАН, заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла про заплановані поставки Україні реактивних систем залпового вогню.
Західні країни почали постачати Україні важке озброєння, про яке вона запитувала, перед початком другої фази війни, в рамках якої пройде вирішальний бій за Донбас.
Очікується застосування великої кількості наступальної зброї для проведення контратак зі звільнення окупованих Росією територій на Сході та півдні країни.