Україна вже веде переговори із партнерами щодо можливості передачі штурмової авіації та далекобійних ракет. Вони ведуться у прискореному режимі обговорень.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДOM.
"Наші партнери розуміють, як розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам же дають, необхідна обов'язково. Точно так само для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії - артилерія, нам необхідні ракети. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено", - наголосив Подоляк.
За його словами, наразі є ще нюанси, які стосуються психологічного статусу країн-партнерів. Деякі з них ще частково побоюються, що "світова архітектура у зв'язку з війною повністю ламається".
"Втім, вони поки що не можуть відмовитися від свого деякого консерватизму. Буквально за короткий час ми вийдемо на такі інструменти - авіацію і ракети", - підсумував Подоляк.
Передача ракет та винищувачів Україні
Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що вже відомо, який тип літаків отримає Україна, і які терміни підготовки особового складу.
Сенатори Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус (демократи), закликали США та союзників надати Україні винищувачі F-16 та МіГ-29, а також більше вогневих засобів дальньої дії, таких як ATACMS.
Politico повідомляло, що під час візиту до Білого дому президент Володимир Зеленський повторно мав попросити надати Україні ракети ATACMS.