Деякі країни-партнери все еще частково побоюються, що "світова архітектура у зв'язку з війною повністю ламається".

Україна вже веде переговори із партнерами щодо можливості передачі штурмової авіації та далекобійних ракет. Вони ведуться у прискореному режимі обговорень.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Наші партнери розуміють, як розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам же дають, необхідна обов'язково. Точно так само для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії - артилерія, нам необхідні ракети. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено", - наголосив Подоляк.

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За його словами, наразі є ще нюанси, які стосуються психологічного статусу країн-партнерів. Деякі з них ще частково побоюються, що "світова архітектура у зв'язку з війною повністю ламається".

"Втім, вони поки що не можуть відмовитися від свого деякого консерватизму. Буквально за короткий час ми вийдемо на такі інструменти - авіацію і ракети", - підсумував Подоляк.

Передача ракет та винищувачів Україні

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що вже відомо, який тип літаків отримає Україна, і які терміни підготовки особового складу.

Сенатори Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь і Шелдон Уайтхаус (демократи), закликали США та союзників надати Україні винищувачі F-16 та МіГ-29, а також більше вогневих засобів дальньої дії, таких як ATACMS.

Politico повідомляло, що під час візиту до Білого дому президент Володимир Зеленський повторно мав попросити надати Україні ракети ATACMS.

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