Президент наголосив, що Україна та США є стратегічними партнерами.

Вихід США з перемовин між Україною та РФ, а також призупинення американської допомоги для нашої країни було б не дуже добрим сигналом. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу того, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "узяти паузу", якщо Росія та Україна не зможуть найближчим часом домовитися про врегулювання війни.

"Ми б дуже не хотіли, щоб Америка виходила з цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвіддані, і про балістику, і про життя. В принципі, я думаю, що це втрата стратегічного партнера для України. Бо ми є стратегічним партнером", - наголосив він.

За його словами, це було б не доцільно в той момент, коли Північна Корея, яка абсолютно відкрито стала союзником Росії, поставляє снаряди, якими Москва обстрілює Україну, коли китайські військові вже воюють в Україні, коли Іран відкрито є ворогом США.

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"У них складні відносини, гірші, ніж складні, вони реально геополітичні вороги. В цей момент, коли Україна говорить і є стратегічним партнером США. Як можна, скажімо так, не допомагати Україні, або ставити це під питання? Ми є союзниками. Росія є історичним ворогом з американцями, передусім", - наголосив Зеленський.

Президент вважає, що в такій ситуації це був би небезпечний момент.

"Мені здається, не дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже сподіваємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну й тиснути на Росію. І ми дуже в це віримо", - наголосив президент України.

Зеленський зазначає, що Україна говорить про безумовне припинення війни, і на це офіційно погодилась.

"Якщо це питання інших кроків, майбутніх кроків, якщо це питання суверенітету України, як ми можемо погодитись? Це червоні лінії", - наголосив він.

За його словами, РФ хоче "виштовхати" США з перемовин, щоб показати своє лідерство. Зеленський наголосив, що США реальний лідер і Україна хоче, щоб вони брали участь в перемовинах.

"Ми хочемо, щоб вони тиснули на Росію. Але ми готові відповідати за свої слова. Якщо руські завтра не просто готові до припинення війни, а якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за розмови і переходити до інших кроків закінчення війни. Якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто балаканина", - наголосив Зеленський.

Чому вихід США з переговорів може обернутися катастрофою - думка експерта

Як повідомляв УНІАН, колумніст, який висвітлює міжнародні справи, Девід Ігнатіус у матеріалі для The Washington Post написав, що президент США Дональд Трамп, який розчарований своєю нездатністю швидко укласти мирну угоду, заявив про те, що готовий "узяти паузу", якщо Росія та Україна не зможуть найближчим часом домовитися про врегулювання повномасштабної війни - навіть якщо цей відступ від дипломатії може мати катастрофічні наслідки для України та Європи.

За словами кількох джерел, знайомих із перебігом переговорів, основною безвихідною ситуацією, з якою зіткнулися Трамп і його переговорники, - це відмова Росії йти на компроміси з основних питань.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф нещодавно понад чотири години розмовляв із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Але, за словами джерел, Путін не відступив від своїх жорстких вимог, щоб Росія отримала українську територію і домінуюче становище у сфері безпеки.

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