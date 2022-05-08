Також окупанти вимагають у українців гроші за безперешкодже переміщення.

У вільний час російські окупанти сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та поножовщину, займаються рекетом на Херсонщині.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

"Наш блокпост нормально, а сусіди начудили…На одному перестріляли один одного, на іншому порізали один одного. Одні розпочали гроші в українців "трясти". Тисяча рублів проїзд", - розповідає своїй дружині загарбник із так званої "ДНР".

На уточнювальні запитання дружини окупант підтверджує, що "самоліквідація" російської армії відбувається в той час, коли військові масово пиячать.

Дружина висловлює здивування та акцентує: "Ви ж зараз обличчя нашої республіки".

На це вона чує відповідь: "Та н***й, ти шо".

Раніше СБУ опублікувала перехоплену розмову, що свідчить, що війська Кадирова не тільки знімають постановочні ролики в Україні, а й не на жарт захопилися мародерством. Вони крадуть не тільки в українців, а й у російських військових.

Також перехоплення демонструють, як російські окупанти скаржаться на великі втрати в Україні та командирів-боягузів.

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