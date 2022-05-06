Загарбник заявив дружині, що тікатиме з України будь-якими методами. Його не лякає навіть трибунал.

Російські окупанти скаржаться на великі втрати в Україні, а також розповідають про командирів-боягузів.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови одного із загарбників, опубліковане Головним управління розвідки МО України.

Розвідка перехопила розмову окупанта, що перебуває на Харківщині, з дружиною. Загарбник під час бесіди пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як.

Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал, але чоловіка це не лякає.

"Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й", - сказав окупант.

У розвідці нагадали, що найкращий спосіб для військового окупаційної армії залишитися живим та неушкодженим – здатися в полон ЗСУ.

Раніше повідомлялося, як окупант у перехопленій СБУ розмові "злив" реальні втрати Росії в Україні.

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