Пограбованому загарбнику погрожують смерть за втрачений пістолет.

Tik-Tok-війська Кадирова не тільки знімають постановочні ролики в Україні, а й не на жарт захопилися мародерством. Вони крадуть не тільки в українців, а й у російських військових.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

Один із окупантів, який перебуває на Херсонщині, поскаржився знайомому, що чеченці вкрали у нього пістолет.

"Приїхали, мовляв, помолитися: "Пусти, братику, ми свої, на розвідці". Впустив, коротше, бл*дь... Він поки молився, ПМ підрізав, нах*й! Стрибнули в тачку і... з*балися", – обурився загарбник.

Командування не пожаліло необачного окупанта та за втрату зброї відправило його копати окопи. Згодом на пошук пістолета йому дали два дні.

"А якщо не знайду, мене, бл*дь, завалять! І спишуть, що пропав… Розвідкою боєм на укропів… І мене укропи застрелили", – розповів він.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники жорстоко вбивають мирних українців та хизуються цим. Водночас російська пропаганда продовжує заперечувати звірства.

В новому перехопленні окупант зізнався у звірствах дружині, а та його похвалила.

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