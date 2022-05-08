На російському ТБ кремлівські пропагандисти раптово заявили, що загальна мобілізація не допоможе Росії виграти війну в Україні. У РФ немає кадрів і резервів техніки, яка зрівняється з західним озброєнням.
У ролику нижче присутній витяг з пропагандистського ефіру, де йде обговорення мобілізації.
"Уявімо, що, наприклад, [ ... ] оголошена мобілізація. Ось коли ми отримаємо, наприклад, перший винищувально-авіаційний полк мобілізації? До Нового року буде. У нас немає ні резерву, ні пілотів, ні льотного складу, ні літаків. Тому мобілізація в цьому плані мало що дає", - заявив пропагандист і журналіст росЗМІ Михайло Ходарьонок.
У схожому ключі він висловився про будівництво кораблів і формування танкових дивізій. Перше нове бойове судно вдасться створити тільки через два роки, за словами Ходарьонка. А танковий підрозділ доведеться готувати як мінімум три місяці, та й то без сучасного озброєння. Запасів останнього в Росії немає, а стара техніка не може зрівнятися із західними зразками, які надсилають Україні. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, в РФ вже намагаються модернізувати танки 1970-80 років.
Нагадаємо, за даними української розвідки, 9 травня Володимир Путін оголосить загальну мобілізацію. Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що російське командування запропонує проводити її приховано. Тим часом в Офісі президента України мобілізацію в РФ назвали "Національним стартапом" з викачування останніх грошей з населення.
Війна Російської Федерації проти України
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