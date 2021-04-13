Глава Міноборони РФ стверджує, що перекинуті з'єднання військ задіяні в навчаннях.

Росія перекинула на свої західні кордони дві армії і три з'єднання ВДВ, заявив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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Як повідомляє "Интерфакс", таку заяву він зробив на нараді в Сєвєроморську. За словами Шойгу, це зроблено нібито у відповідь на погрози з боку НАТО.

Глава Міноборони РФ стверджує, що перекинуті з'єднання військ задіяні в навчаннях. З його слів, контрольну перевірку ЗС, в ході якої війська перекинуті на навчання до західних кордонів РФ, планується завершити протягом двох тижнів.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Дмитро Захаров