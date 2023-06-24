Раніше він заявив, що Генштаб завдає ударів по житлових районах.

Засновник ПВК"Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вагнерівці нібито збили вертоліт, який відкрив вогонь по колоні ПВК.

"Щойно вертоліт відкрив вогонь по "цивільній" колоні. Був збитий розрахунками ПВК Вагнер", - сказав Пригожин. Ніяких підтверджень своїх слів він не навів.

Раніше він заявити, що Генштаб завдає ударів по житлових районах. За якими саме, незрозуміло. Ніяких підтверджень цієї інформації немає.

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"Прямо зараз в повітрі два борти під номером 523 і 546, які намагаються завдати цих ударів. Запам'ятайте, хлопці - вам Батьківщина не пробачить ударів по своїй території. Треба проявляти сміливість і бити по території противника, коли наша піхота рухається. Ми нікому не заважаємо [воювати на фронті], ми заважаємо врятувати свою дупу злочинцям, які знищили близько 100 тисяч російських солдатів - Герасимов і Шойгу", - заявив Євген Пригожин в новому аудіоповідомленні в своєму телеграм-каналі.

Переворот за участю Пригожина - деталі

Раніше ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що його бійці нібито входять в місто Ростов. Пригожин стверджує, що Герасимов віддав розпорядження бити з повітря по "колонах ПВК Вагнера".

У бік Ростова-на-Дону вилетіли десятки бортів із загонами спецпризначення.

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