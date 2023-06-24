Засновник ПВК"Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вагнерівці нібито збили вертоліт, який відкрив вогонь по колоні ПВК.
"Щойно вертоліт відкрив вогонь по "цивільній" колоні. Був збитий розрахунками ПВК Вагнер", - сказав Пригожин. Ніяких підтверджень своїх слів він не навів.
Раніше він заявити, що Генштаб завдає ударів по житлових районах. За якими саме, незрозуміло. Ніяких підтверджень цієї інформації немає.
"Прямо зараз в повітрі два борти під номером 523 і 546, які намагаються завдати цих ударів. Запам'ятайте, хлопці - вам Батьківщина не пробачить ударів по своїй території. Треба проявляти сміливість і бити по території противника, коли наша піхота рухається. Ми нікому не заважаємо [воювати на фронті], ми заважаємо врятувати свою дупу злочинцям, які знищили близько 100 тисяч російських солдатів - Герасимов і Шойгу", - заявив Євген Пригожин в новому аудіоповідомленні в своєму телеграм-каналі.
Переворот за участю Пригожина - деталі
Раніше ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що його бійці нібито входять в місто Ростов. Пригожин стверджує, що Герасимов віддав розпорядження бити з повітря по "колонах ПВК Вагнера".
У бік Ростова-на-Дону вилетіли десятки бортів із загонами спецпризначення.