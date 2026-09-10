Під Гостомелем спалахнула величезна пожежа після атаки дронів (відео)

Наразі нічого не відомо про можливі жертви атаки.

На тлі майже безперервних російських дронових атак на Київ і область спалахнула величезна пожежа в районі Гостомеля. Про це повідомляють телеграм-канали.

"Ворог завдав повторного удару по складу у Гостомелі на Київщині. У мережі повідомляють про повторну детонацію", - повідомляє паблік Київ News.

Також Мережею ширяться кадри пожежі під Гостомелем, на яких видно потужне полум'я та великий стовп диму.

Відео дня

ЗМІ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію повідомляють, що палає складська будівля внаслідок атаки БпЛА у Бучанському районі.

Оновлено о 22.59. Як повідомив у своєму Телеграм голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, у ці хвилини рятувальники ліквідовують пожежу у складських приміщеннях у Бучанському районі. Там загинув чоловік.

Загалом від початку доби на Київщині загинула одна людина, ще двоє отримали травми. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів, серед яких – приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

Російські атаки по Україні

Як писав УНІАН, внаслідок російського удару по Павлограду 10 вересня загинули щонайменше четверо людей, понад 60 отримали поранення, серед них діти. Атака відбулася близько 16:25 із застосуванням безпілотника, пошкоджено автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Під час ліквідації наслідків постраждали двоє рятувальників, їх госпіталізували.

Також ми розповідали, що російські війська завдали масованого удару по Дніпру, внаслідок якого загинули двоє людей і ще п’ятеро отримали поранення. Ціллю став завод соняшникової олії "Олейна", що належить американській корпорації Bunge, де після повторного прильоту виникла пожежа. Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив атаку на підприємство та нагадав, що його нещодавно відвідував сенатор США Річард Блюменталь.

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