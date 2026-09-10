Росія атакувала Павлоград: є загиблі, 34 людини поранено (відео)

Під час атаки по місту ворог застосував БпЛА.

Внаслідок ворожого удару по місту Павлоград Дніпропетровської області є загиблі, багато людей зазнали поранень.

Оновлено о 18:11. За даними Офісу генпрокурора, кількість загиблих у Павлограді зросла до трьох, а поранених – до 34.

За даними правоохоронців, ворог завдав удару по місту близько 16:25, застосувавши БпЛА.

Раніше начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що через атаку росіян на Павлоград двоє людей загинули, щонайменше вісімнадцять дістали поранень.

За інформацією посадовця, через удар горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

Як поінформували в ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, під час ліквідації наслідків ворожої атаки у Павлограді травмовані двоє рятувальників. Їх госпіталізували до лікарні.

Інші атаки на Дніпропетровщину

Сьогодні, 10 вересня, військові російської армії двічі атакували Дніпро, пошкодивши завод, який виробляє рафіновану олію "Олейна". Підприємство входить до складу американської компанії "Бунге Україна".

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали, серед них – дитина.

За даними ЗМІ, завод призупинив роботу через атаку РФ. Жоден із працівників підприємства не постраждав.

3 вересня ворожа ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення "Нової пошти" у Дніпрі. Загинув один працівник, ще п'ятеро отримали осколкові поранення.

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