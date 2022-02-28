Ворожі ракети потрапили в лиман.

У передмісті Одеси російський літак запустив дві ракети.

Про атаку повідомив спікер Громадського штабу національного опору Сергій Братчук.

За його словами, атака сталася сьогодні вдень.

"Щодо вибухів в районі Куяльника. Ворожий літак здійснив запуск двох ракет в лиман. Сподіваюся, наші сили протиповітряної оборони своєю ракетою приземлять його назавжди", - заявив Братчук.

Чи є постраждалі, поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що сьогодні о 12:30 в місті Охтирка на Сумщині підірвали нафтобазу.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.