Костенко зауважив, що наразі оборона відбувається по Дніпру.

На півдні не з'явилося сухих районів унаслідок підриву РФ Каховської ГЕС, які дозволили б українській армії ними рушити, розповів в ефірі телемарафону народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко. Тоді як раніше експерт BILD Юліан Рьопке стверджував, що така нагода може випасти вже найближчим часом.

Костенко констатував, що противник намагається повертатися на свої старі позиції, враховуючи потік води. Нічого поки з просуванням тією місцевістю не можуть зробити й ЗСУ.

"Останнім часом вода сходить: нижче Каховської дамби русло вже сформувалося, вище Берислава - ще формується. Противник справді на деяких своїх напрямках повертається на свої старі позиції, де є можливість, і далі продовжує обстрілювати місто. Не з'явилося якихось посушливих районів, через які можна було або нашим Силам оборони, або армії противника перейти. По факту - характер дій не змінився, все залишилося так, як було", - підсумував Костенко.

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Він зауважив, що наразі оборона відбувається по Дніпру: противник маневрує, виходячи з того, як вода сходить, - займає позиції повище, щоб контролювати більшу частину території, яка висохла.

Своєю чергою, представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що росіяни під час повернення на старі позиції зіштовхуються з перешкодами у вигляді своїх же мін.

"Велика вода" розкидала російські мінні загородження, які російські окупанти намостили вздовж лівого берега. "Їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їх робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій", - цитує Гуменюк видання "Радіо Свобода".

За її словами, російським військовим на лівому березі нині "складно, тому що в них перебої з питною водою дуже великі, а логістика в них не убезпечена".

Контрнаступ ЗСУ та підрив Росією Каховської ГЕС - що варто знати

В очікуванні українського контрнаступу на півдні країни російські окупанти на початку червня підірвали греблю Каховської ГЕС.

З-поміж іншого, РФ затопила і власні позиції на лівому березі, ССО навіть довелося рятувати "обмінний фонд" з-під води.

І хоча президент Чехії Петер Павел погодився, що злочин РФ позначиться на червневих боях по всій лінії фронту, західні аналітики, своєю чергою, відзначали, що на просування української армії це нібито не вплине, оскільки ЗСУ не форсували Дніпро.

Тоді як 21 червня експерт BILD Юліан Рьопке висловив припущення, що пересохле Каховське водосховище може бути плацдармом для українського наступу. Ширина водосховища становить від 7 до 30 км. За оцінкою Рьопке, солдати вже зараз можуть пройти по висохлому дну.

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