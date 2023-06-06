Тим часом, гауляйтери запевняють, що запасів води нібито достатньо.

У Керчі (тимчасово окупований Крим) вже почалися проблеми через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС. У місті зникла вода.

Як повідомляють кримські партизани, місто вже без води. Місцеві гауляйтери склали графіки підвозу води у різні райони Керчі.

Тим часом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що запасів води півострів нібито має достатньо, адже водосховища заповнені на максимум. Ризику підтоплення Криму, за словами гауляйтера, немає, але у Північно-Кримського каналу будеть проблеми.

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"Є ризик, що Північно-Кримський канал мілкішатиме. Нині запаси води у каналі - близько 40 мільйонів кубометрів. Водосховища, навіть ті, які раніше були заповнені на 15-20%, зараз мають близько 80% наповнення. Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води у каналі", - заявив Аксьонов.

РФ підірвала Каховську ГЕС - останні новини

Сьогодні Росія здійснила підрив дамби Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.

Президент України Володимир Зеленський вже зібрав екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав вибух дамби Каховської ГЕС екологічною трагедією.

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