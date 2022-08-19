Через страхи окупанти не пускають громадян з паспортами України з Херсонщини в Крим.

Більше мільйона росіян, які за час окупації поселились в Криму, панікують через вибухи на території півострова.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону.

За його словами, прихильні до України мешканці Криму тішаться новинами про вибухи на півострові, в той час, коли росіяни, які там мешкають, налякані.

"В Криму є багато громадян Росії, які там поселилися, їх більше мільйона людей - це члени родин військовослужбовців, співробітники каральних органів, там вже є певна паніка. Вони вже переконалися в тому, що їм доведеться покидати Крим, бо це чужа земля",- сказав він.

Чубаров вважає, що росіянам не хочеться визнавати, що вибухи у Криму – це не диверсія місцевих, і що Збройні сили Україні можуть робити кроки до деокупації півострова. Тому версія з диверсією розв’язує окупантам руки до збільшення репресій росіян.

"Вони поставили блокпости на території між окупованою Херсонщиною та Кримом. Тому переїхати з материкової частини України до Криму практично неможливо. Вони не пускають громадян з паспортами України, бо таким чином там начебто збільшується кількість людей, які потенційно можуть бути диверсантами", - пояснив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму, підступно захопленому Росією, тому на півострові буде "яскравий" оксамитовий сезон.

Також США дозволили українській армії використовувати західну зброю для ударів по Криму, якщо в Києві вважатимуть це за необхідне.

Вас також можуть зацікавити новини: