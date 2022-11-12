Інформація щодо загиблих уточнюється

Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Запорізькій області 10 листопада поточного року.

В результаті нього ворог втратив пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Українська авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

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За минулу добу наші воїни збили мінімум один ворожий БпЛА "Орлан". Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів.

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Ворог продовжує наступати на сході країни. Протягом 11 листопада росіяни вели штурми на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Наразі на правобережжі області ЗСУ проводять стабілізаційні заходи. Водночас на лівому березі росіяни удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

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