Загиблий, вітаючи свого друга, зазначає, що перебуває на території РФ.

Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують знищувати північнокорейців на Курщині і в одного з вбитих був трофейний нотатник, записи з якого зараз розшифровуються. Про це повідомили ССО у Telegram.

При цьому зазначають, що в нотатнику, вбитий Гьонг Хонг Джонг, який воював проти українців, вітає іншого солдата з днем народження. "Я покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (можливо Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я", - сказано в записі, який датовано 9 грудня 2024 року.

В ССО зазначають, що це той випадок, коли замість вечірки є "автомат та окоп на чужій землі, а свічки на торті замінили на український свинець калібру 5.56".

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При цьому називають нотатки північнокорейського військового "Записками рядового Джонга".

"Це перший розшифрований запис з трофейного нотатника. І поки оператори ССО продовжують нищити ворогів на Курщині, триває переклад інших записів рядового Джонга. Далі буде", - сказано в повідомленні ССО.

Солдати КНДР в Україні

Як повідомляв УНІАН, на боці Росії воюють близько 11 тисяч військових КНДР, які належать до елітного спецпідрозділу, при цьому вони несуть важкі втрати.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, за попередніми даними кількість убитих і поранених північнокорейських військових на Курщині може перевищувати 3 тис. осіб.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, війська, які розгорнула Північна Корея в Курській області, належать до корпусу спецпризначення "Шторм". Це одні з найкраще підготовлених і найбільш сильно індоктринованих військових КНДР. Але вони погано підготовлені до атак безпілотників і незнайомої місцевості далеко від своєї ізольованої батьківщини.

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