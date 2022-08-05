Це стосується тих народних обранців, які не здали документи після офіційних відряджень.

Міністерство закордонних справ України анулювало сотні дипломатичних паспортів, зокрема й частини нардепів.

Про це повідомляє Telegram-канал "УП. Off the record".

Спочатку канал з посиланням на джерела анонсував масове анулювання дипломатичних паспортів.

"Найближчим часом депутатам, які не поздавали дипломатичні паспорти після офіційних відряджень, можуть їх анулювати. Кажуть, Зеленський злиться, що депутати без діла катаються по закордонах у час війни", - йшлося у повідомленні.

Згодом канал опублікував список народних обранців, диппаспорти яких анульовано. Серед них Давид Арахамія, Єлизавета Ясько, Олексій Гончаренко, Максим Бужанський та інші.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати під час війни покидали Україну, вирушаючи у відрядження. Деякі візити народних обранців були резонансними. Зокрема, народний депутат від Партії "Слуга народу" Мико ла Тищенко засвітився у Чехії на благодійній вечері та нарвався на шквал критики у мережі.

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