Жителів області закликають не виходити на вулиці та інші громадські місця з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня.

По всій Київській області вводиться комендантська година з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної військової адміністрації.

Жителів області закликають не виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

"Оборона Київщини триває. Просимо з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи вимушені. У першу чергу, вони спрямовані на безпеку жителів регіону", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що російські окупанти намагаються наростити війська у напрямку на Київ.

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