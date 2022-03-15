Тривала комендантська година в Києві пов’язана з можливими загостреннями та бойовими діями на цьому напрямку.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю "Українській правді".
"Це пов’язано з можливими загостреннями. І це пов’язано з турботою про безпеку мешканців нашого міста. Я б рекомендував ці півтора доби залишатися в укритті, або вдома. І слідкувати, щоб не потрапити під обстріл, чи якісь там речі", - заявив Кличко.
Кличко наголосив, що комендантську годину вводить військова адміністрація.
Нагадаємо, комендантську годину в Києві та в області запровадили із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня. Наразі у столиці складний та небезпечний момент. Заборонено пересування містом без спецперепусток. Виходити під час комендантської години можна тільки, щоб дійти до укриття.
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