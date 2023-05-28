Він додав, що також це буде інвестицією в остаточне обнулення репутації Росії та інших супутніх міфів.

Найкраща інвестиція на сьогоднішній день - це інвестиція в перемогу України над російськими окупантами, яка гарантуватиме обнулення репутації РФ.

Так прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заяву сенатора-республіканці Ліндсі Грема на Зустрічі з Зеленським, який сказав, що росіяни помирають - і це найкраща трата грошей ніж коли-небудь.

"Дійсно, найкраща сьогодні інвестиція (і не лише американська) у безпеку – це інвестиція у повну та беззаперечну перемогу України. Як символ того, що демократії набагато сильніші за агресивне авторитарне мракобісся (особливо російського типу)", - висловив думку Подоляк.

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Він додав, що також це буде інвестицією в остаточне обнулення репутації Росії та інших супутніх міфів - накшталт сучасної армії, ВПК, економіки, історії, політичної еліти. "Менше "російських понтів" – більше стабільності, передбачуваності та комфортності у світі", - підсумував Подоляк.

Фраза сенатора-республіканці Ліндсі Грема

26 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенатором Ліндсі Гремом, який уже втретє з початку війни приїздить у Київ.

Американський сенатор серед іншого сказав таку фразу: ""Росіяни вмирають. Краща трата грошей, ніж будь-коли".

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