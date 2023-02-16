Зараз вони намагаються виснажити українську ППО.

Російські війська намагаються накопичити достатній обсяг ракет, щоб здійснити масований трихвильовий каскад. Таким чином вони хочуть показати у річницю вторгнення в Україну, що в них ще є "порох у порохівниці".

Наразі росіяни намагаються дещо виснажити українську ППО. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" .

"Сьогодні вони спробують використати ці "болванки" (повітряні кулі з відбивачами - УНІАН) для того, щоб навантажити нашу систему ППО, тому що все ж таки це гроші. Кожен пуск проти ракети - це конкретні гроші. І таким чином хоч якихось результатів досягти", - заявив він.

Відео дня

На думку радника глави ОП, окупанти продовжать запускати повітряні кулі, але на річницю вторгнення очікується ракетний обстріл.

"Вони це робитимуть, але на 24 лютого вони спробують накопичити той об'єм, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду, і показати, що в них ще "порох у порохівницях", - підсумував він.

Плани РФ до 24 лютого

Військовий експерт Жданов заявив, що президент РФ Володимир Путін наказав своїй армії досягти результатів до 21-22 лютого, аби відзвітувати про успіхи на фронті федеральним зборам. До цієї дати окупанти нарощуватимуть зусилля, на плато вийдуть 23-24 лютого і до березня будуть на максимумі можливостей.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну.

В ОК "Південь" таокж повідомили, що наступна масована ракетна атака РФ може відбутися на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: