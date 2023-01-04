Миротворчі сили ООН стануть способом покласти край російському контролю над станцією.

Україна хоче, щоб ООН відправила миротворців на Запорізьку АЕС навіть без домовленості з Росією про створення там зони безпеки.

Про це заявив глава Української державної атомної енергетичної компанії "Енергоатом" Петро Котін, пише Reuters.

Він вважає, що відсутність угоди про зону безпеки на ЗАЕС означає, що Рада Безпеки ООН, постійним членом якої є Росія, має розмістити миротворців.

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"Проблема в тому, що немає рішення на рівні МАГАТЕ. Процес не рухається вперед. Ми б запропонували вивести цю проблему на новий рівень", - сказав Котін.

Він сказав, що миротворчі сили стануть способом покласти край російському контролю над станцією. Однак відсутність зони безпеки може ускладнити визначення меж зони контролю місії з підтримання миру, потенційно піддаючи миротворців небезпеці.

Ситуація на ЗАЕС - подробиці

Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

На початку грудня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сподівається до кінця року знайти рішення по створення зони безпеки на Запорізькій АЕС.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у промисловій зоні АЕС виявлено близько 300 мін, які були кинуті російськими окупантами.