Другий ракетний удар застав їх зненацька.

Мешканці Покровська, по якому вчора Росія вдарила ракетами, розповіли журналістам про жах, який їм довелося пережити.

В інтерв'ю CNN місцева жителька Людмила розповіла, що другий удар був страшніший за перший. "Я почула гул. Дуже, дуже гучний гул. Потім вся будівля здригнулася, і вікна на нашому балконі вилетіли. Через півгодини стався другий удар - ще гучніший і ще страшніший", - сказала вона.

За словам жінки, військові казали людям, які залишалися у дворі, йти в укриття на випадок другої атаки. Чоловік Людмили в цей момент перебував на балконі. "Я почула гуркіт, що наростав, і крикнула йому, щоб він забирався звідти. Але він не встиг, він просто впав на підлогу і закрив голову руками. Його буквально засипало склом", - розповіла жінка.

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Вибухова хвиля була такою сильною, що Людмилу відкинуло в іншу кімнату. "Ти летиш і не розумієш, де ти знаходишся. Я тільки крикнула чоловікові, щоб дізнатися, чи він живий. Він відповів, я підповзла до нього і розбила скло. Я хочу сказати росіянам: Цінуйте життя. І свої, і наші. І досить цього всього, досить. Досить", - додала вона.

Мешканка будинку, який знаходиться неподалік, після першого вибуху вийшла на вулицю разом з чоловіком. Вони повернулися до своєї квартири вже після другого вибуху. "Ми побачили, що немає ні вікон, ні балкона, ні електрики. Звичайно, ми дуже злякалися. У нас був страшенний стрес, тому що було дуже голосно. Ми не спали цілу ніч. Як тут можна спати, коли немає вікон?" - розповіла жінка на ім'я Алла.

Удар по Покровську: що відомо

Вчора ввечері російські загарбницькі війська випустили по Покровську Донецької області балістичні ракети "Іскандер". Перший удар стався о 19:15, другий - о 19:52.

Внаслідок удару по житловому будинку поранення отримала 81 людина, серед яких 39 цивільних, 31 поліцейський, 7 рятувальників та четверо військових. Загинули семеро людей,.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомлялии про загибель заступника голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Донецької області Андрія Омельченка.

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