Ворог атакує дорогу між Карлівкою та Покровськом.

Російська армія не припиняє тиск на Покровському напрямку, ведучи наступ у бік Новогродівки, а також атакує дорогу між Карлівкою та Покровськом. Про це в ефірі "Суспільне" розповів пресофіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Він зазначив, що ніч минула спокійно, оскільки ворог перегруповувався, але на ранок знову пішов у штурми.

"Бої виходять на трасу Покровськ-Карлівка, в районі населеного пункту Миколаївка. Також лишається бажання у ворога наступати в бік Новогродівки", - повідомив Цехоцький.

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Він також пояснив, чому сили оборони періодично відступають з деяких ділянок на фронті.

"Наші відходи пов’язані лише з тим, що вони дійсно йдуть, як той бульдозер, який все руйнує. Тому перебувати там немає сенсу. От ми вимушені відходити. Але кажу: це не втікати і здавати фронт. Це — відхід. І це — також один з видів бою. Щоб вирівняти фронт, щоб зберегти життя здоров’я військовослужбовців".

Цехоцький повідомив, що сьогодні вранці армія РФ намагалась штурмувати Карлівку із застосуванням БТРів, але цю спробу відбили. Водночас, за його словами, "в масовому порядку військову техніку" на цьому напрямку не фіксують.

За словами Сергія Цехоцького, армія РФ також стала менше застосовувати авіацію на Покровському фронті, імовірно, через дефіцит літаків та роботу українських систем ППО. Водночас удари КАБами тривають, як і піхотні штурми.

"Вони постійно трішки міняють поведінку. Вони розуміють, що йти великою групою — це наражатись на те, що може прилетіти той самий артснаряд. Тому намагаються маленькими групами переміщатися, не більше двох чоловік. Доходити до певної точки, чекати підкріплення і накопичувати живу силу", - пояснив він тактику ворога.

Що відбувається на східному фронті

За даними аналітиків DeepState, російські загарбники захопили одразу три населені пункти в Донецькій області - Комишівку, Завітне та Новожеланне - та просунувся біля Миколаївки.

Згідно з оцінкою видання The Economist, поки що не спостерігається явних ознак ослаблення атак Росії на українські позиції на фронті. Активність на лінії фронту в Харківській та Херсонській області залишається стабільною, а також зростає активність на Запоріжжі та на Донбасі.

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