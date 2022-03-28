"Азов" наголосив, що буде щитом для України до того часу, поки окупант не піде з нашої країни.

Російський журналіст й опозиціонер Олександр Невзоров зв'язався з полком "Азов" і передав росіянам послання від цих захисників України.

Невзоров наголосив, що ці бійці не мають нічого спільного з тим, що про них "малює" російська пропаганда.

"Сподіваюся, хоч це допоможе відкачати з черепів бідних росіян те лайно, що туди навалили Путін і Соловйов", - написав журналіст.

Так, у своєму зверненні до РФ "азовці" нагадали, що кремлівська пропаганда називає їх нацистами і фашистами, а себе - "визволителями".

"А правда така: на нашу землю підло напав підступний монстр, і наше право і обов'язок захищати її. На передньому краю цієї оборони стоїть "Азов", - зазначили бійці.

"Росія бомбить Бабин Яр, в якому поховані жертви нацизму ХХ століття. Путіністи обрушують тонни снарядів на лікарні, школи, дитячі садки, церкви. Солдати Путіна розстрілюють людей похилого віку, вбивають дітей і вагітних жінок, як колись це робили гілерівці. Нацизм - це невтолима потреба у вбивстві людей, які наважилися стати вільними. Це впевненість у своєму праві якоїсь наднації і це впевненість у праві керувати іншими народами, при цьому гвалтувати і грабувати інші держави. Нічого не нагадує?" - звернулися захисники України до Росії.

"Азов" наголосив, що буде щитом для України до того часу, поки окупант не піде з нашої країни.

"Ми, захисники міста-героя Маріуполя, взяли в руки щит і меч, які захищають не тільки Україну від сил зла і брехні, а й весь цивілізований світ від чуми 21 століття. Якщо ми опустимо меч, то завтра така ж доля спіткає Київ, Львів, а післязавтра Варшаву, Берлін і Париж. Думаючим російським людям хочемо побажати повалити той уряд, який посилає своїх синів на вірну смерть заради брехливих ілюзій отруєної реальності, замість того, щоб народ Росії жив, любив і розвивався", - підсумували вони.

Нагадаємо, "Азов" - це підрозділ Нацгвардії, який сформований з добровольців в 2014 році після того, як Росія відібрала Крим, частину Луганської та Донецької області. Це підрозділ, в якому служать представники різних національностей і віросповідань.

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