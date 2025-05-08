Оператори ССО непомітно підійшли до позиції ворога, росіяни навіть не встигли усвідомити, що програли.

Під час проведення спеціальних дій у тилу ворога, воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України змусили здатися в полон шістьох російських солдатів. Про це повідомив офіційний Телеграм-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зокрема, у маскувальних костюмах оператори ССО непомітно підійшли до позиції ворога. Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі. Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв.

Зазначається, що не втрачаючи ініціативи, воїни ССО впритул підійшли до укриття та рішуче наказали росіянам викинути зброю та виповзати по одному. Оператори чітко дали зрозуміти, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий.

Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинути бліндаж. Оператори тут же обшукали солдатів 34-ї бригади ЗС РФ на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.

"Слава Україні, мужики! Все нормально. Ви житимете, не бійтеся. Нам немає сенсу вас убивати", - сказав один операторів ССО.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в український полон одразу 20 російських окупантів.

Це сталося на Торецькому напрямку фронту. Солдатів загарбницької армії Російської Федерації зняли на відео, вони по черзі називали свої імена, звання та міста, з яких приїхали воювати проти українців: "Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх "товаріщєй" досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю - це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими і бути обміняними на українських захисників".

Крім того, у бригаді зазначили, що в будь-якому іншому випадку потурбуються про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку.

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