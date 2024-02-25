Йдеться про ракети Х-31 та дрони.

Авіація Збройних сил України вночі винищила кілька ракет РФ та відпрацювала по дронах, які запустили окупанти в рамках нових повітряних атак.

Про це зранку розповів Генштаб ЗСУ, розкривши результативність дій ракетних військ та українських пілотів. На рахунку останніх: 13 авіанальотів по районах дислокації окупантів в Україні, знищення двох ракет типу Х-31 та чотирьох розвідувальних БпЛА.

Зі свого боку підрозділи ракетних військ відпрацювали по 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особової сили армії РФ, уточнив Генштаб.

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"Загалом ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - додало відомство.

На жаль, через дії Росії є поранені та загиблі серед цивільних українців. Також ворог зруйнував та пошкодив приватні та багатоповерхові будинки людей. Увагою не обійшов і інші об’єкти цивільної інфраструктури, по них також скоординували удари, вказав Генштаб.

Повітряні сили уточнили нічний результат по дронах РФ

Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в рамках стримування нічної атаки окупантів захисникам вдалося збити 16 дронів РФ з 18. Йшлося про БПЛА типу "Шахед", їх запускали за двома напрямками: Приморсько-Ахтарськ (територія РФ), мис Чауда – (тимчасово окупований Крим).

Раніше полковник Наталія Гуменюк коментувала в ефірі телемарафону, що Росія знову вдалася до комбінованої атаки у спробі знесилити нашу ППО. Спочатку ворог запустив по Україні ракети Х-31, а потім іншими хвилями реалізував пуски дронів.

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