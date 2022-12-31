Найімовірніше, він проживав в одному з готелів, які обстріляв ворог.

Російські окупанти обрали Київ однією з цілей масованого обстрілу 31 грудня. В результаті удару поранення отримав японський журналіст. Йому надали всю необхідну допомогу.

Відповідною інформацією поділився мер столиці Віталій Кличко в офіційному Telegram-каналі. Він повідомив, що серед поранених є репортер з Японії. Паралельно в ЗМІ з'явилася інформація про потерпілого.

Журналіста звуть Ватару Секіта, а його місце роботи — The Asahi Shimbun, одна з чотирьох найбільших газет в Країні висхідного сонця. На офіційному сайті видання є публікації репортера, датовані кінцем грудня, з фотографіями з Києва. Тобто він перебував у столиці України під час масованого обстрілу. Найімовірніше, Секіта отримав поранення при ударі окупантів по готелю в Печерському або Солом'янському районах.

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Масований обстріл України 31 грудня: що відомо

Пуски ракет почалися приблизно о 12:30, рашисти організували кілька хвиль. Ціллю ударів була не тільки критична інфраструктура, але і цивільні об'єкти, що підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Про роботу ППО повідомлялося з різних областей — Київської, Вінницької, Хмельницької, Херсонської та інших.

На жаль, без влучень не обійшлося. У Миколаєві в результаті удару постраждали шестеро людей, яким надали медичну допомогу. В Хмельницькій області поранення отримали щонайменше четверо цивільних.

Найбільш плачевні наслідки атаки зафіксовано в Києві. Окупанти вбили одну людину і поранили ще 16. Вони пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури в Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському районах.

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