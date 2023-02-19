Пропагандисти заявили, що за кілька хвилин РФ "поверне Польщу у кам'яний вік".

Російські пропагандисти вже не сподіваються "взяти Київ за три дні", але мріють за годину "поставити Польщу на коліна".

В ефірі однієї з пропагандистських програм один з експертів у студії заявив, що наявною в Росії зброєю можна за лічені хвилини "повернути Польщу у кам'яний вік".

"Польщу можна поставити на коліна за годину, повернувши її у кам'яний вік. 60 стратегічних об'єктів можуть бути знищені за 20 хвилин - і Польщі нема, там більше нічого не буде. Там не буде водопостачання, там не буде електрики, там не буде військових баз. Все - вона повернеться у кам'яний вік. І для цього не треба вводити війська", - заявив пропагандист.

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Він додав, що Росії не треба витрачати життя, "щоб танки йшли на Варшаву".

Роспропаганда про Польщу

Російські пропагандисти активно зомбують населення, створюючи міф про те, що Росія воює не тільки з Україною, але з НАТО. Нещодавно пропагандисти залучили до зомбування свого населення "важку артилерію": екстрасенсів, тарологів та конспірологів. "Експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде, а Захід "розпадеться".

Згодом росіяни закликали поставити Польщу на перше місце в черзі на "денацифікацію" після України.

Цьому підігрував і білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Зокрема, він заявив, що російський президент Володимир Путін не готує завдавати ядерного удару по Україні, водночас у "провокаціях" застосувати ядерну зброю звинуватив Польщу.

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