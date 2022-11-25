Російські пропагандисти залучили до зомбування свого населення "важку артилерію": екстрасенсів, тарологів та конспірологів. "Експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.
"Еліту" світу російського шарлатанства до себе на програму запросив телеведучий Андрій Малахов. Усі вони взялися прогнозувати "неминучу перемогу Росії" та "розвал України".
За версією екстрасенсів, магів і тарологів, Україна програє війну, втратить свій суверенітет, а Захід "розвалиться". Все це станеться впродовж найближчих років. Водночас Росія стане чи не найуспішнішою країною світу протягом трьох років.
"Не так усе буде погано. Десь із квітня стан справ у Зеленського критичний. Це перемога, ми дуже довго і нудно йдемо, але в результаті отримуємо саме ту довгоочікувану перемогу. Бачиться якийсь розвал Заходу наприкінці 2023-2024 року. Україна у тому вигляді, яку ми її знаємо, більше існувати не буде, це останній президент цієї країни. У 2025 році Росія стане оазисом світла, всі прагнутимуть потрапити сюди, але не кожному це буде дано", – заявили "експерти" Малахова.
Свої "прогнози" російські шарлатани пояснюють "відчуттями". Втім, ці заяви більше схожі на мрії, яким не судилося збутися.
Війна в Україні та російська пропаганда
Російська пропаганда почала активніше зомбувати росіян від початку повномаштабного вторгненням РФ в Україну. Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.
Брехню пропагандистів курує Кремль. Нещодавно російським пропагандистам видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих. ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", а мобілізованих заборонено називати "мобіками".